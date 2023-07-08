В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок
Гладков сообщил о пожаре на Центральном рынке после обстрела Шебекина из "Градов"
В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок. Обложка © t.me / Жесть Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ из РСЗО "Град". После атаки произошло возгорание на Центральном рынке и овощной базе.
В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок и овощная база. Видео © t.me / SHOT
"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. <…> Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.
Сегодня ночью также стало известно, что два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Воронежу. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате инцидента никто не пострадал.