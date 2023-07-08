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8 июля, 01:38

В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок

Гладков сообщил о пожаре на Центральном рынке после обстрела Шебекина из "Градов"

<p>В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zhest_shebekino_channel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жесть Шебекино</a></p>

В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок. Обложка © t.me / Жесть Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ из РСЗО "Град". После атаки произошло возгорание на Центральном рынке и овощной базе.

В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок и овощная база. Видео © t.me / SHOT

"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. <…> Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.

При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

Сегодня ночью также стало известно, что два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Воронежу. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате инцидента никто не пострадал.

Оксана Попова
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