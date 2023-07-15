Российские военные отбили атаки морских пехотинцев Украины в ДНР
Конашенков: ВС России отбили две атаки подразделений морской пехоты ВСУ в ДНР
ВС России отбили две атаки подразделений морской пехоты ВСУ в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ", — сказал он.
Кроме того, На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в районах Макаровки и Ровнополя ДНР.
А в районах Старомайорского и Ровнополя ДНР ВС РФ пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении до 30 украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Противник потерял три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".
ТАСС / Алексей Коновалов