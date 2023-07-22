ВСУ ударили кассетными бомбами по Белгородской области
SHOT: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлёвка под Белгородом
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области в районе села Журавлёвка. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.
По предварительным данным, речь идёт минимум о трёх кассетных снарядах, калибр которых пока не установлен. Жертв и пострадавших нет. Атака произошла накануне около 10:30.
Напомним, 7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Украине войдут, помимо прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу Киеву. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А по словам президента РФ Владимира Путина, Штаты поставляют нашему противнику такие бомбы не от хорошей жизни. 20 июля Washington Post сообщила, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы.