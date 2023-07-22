ВСУ ударили кассетными бомбами по Белгородской области

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области в районе села Журавлёвка. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

По предварительным данным, речь идёт минимум о трёх кассетных снарядах, калибр которых пока не установлен. Жертв и пострадавших нет. Атака произошла накануне около 10:30.