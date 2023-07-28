Один человек погиб и 8 ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Пушилин: Один житель Донецка погиб, 8 пострадали в результате обстрела ВСУ
Один житель Донецка погиб и восемь пострадали при обстреле города украинской стороной в пятницу. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин подчеркнул, что сегодня украинцы особенно ожесточённо обстреливали Донецк: пострадали Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы.
"Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребёнок, девочка 2014 года рождения, её в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал врио главы республики.
Напомним, в результате сегодняшнего обстрела в центре Донецке загорелась жилая многоэтажка. ВСУ выпустили по городу три ракеты.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин