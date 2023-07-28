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Опубликовано 28 июля 2023, 18:42
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Один человек погиб и 8 ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Пушилин: Один житель Донецка погиб, 8 пострадали в результате обстрела ВСУ

Один житель Донецка погиб и восемь пострадали при обстреле города украинской стороной в пятницу. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что сегодня украинцы особенно ожесточённо обстреливали Донецк: пострадали Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы.

"Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребёнок, девочка 2014 года рождения, её в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал врио главы республики.

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Напомним, в результате сегодняшнего обстрела в центре Донецке загорелась жилая многоэтажка. ВСУ выпустили по городу три ракеты.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Ирина Фальке
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