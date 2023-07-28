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Опубликовано 28 июля 2023, 16:02
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Жилая многоэтажка в центре Донецка загорелась после обстрела ВСУ

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, в результате чего загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Прилёты в самом центре города. Есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский", уточняет ТАСС со ссылкой на свой источник.

ВСУ выпустили по городу три ракеты. Кроме того, по данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в зоне поражения находится площадь Дзержинского в Ворошиловском районе, а также крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, торговый центр. Информация о пострадавших уточняется.

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Ранее сообщалось, что 25 июля в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась крыша спортивного комплекса "Олимпийский". Также украинские снаряды повредили жилые дома, автомобили.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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