Жилая многоэтажка в центре Донецка загорелась после обстрела ВСУ
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, в результате чего загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Прилёты в самом центре города. Есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский", — уточняет ТАСС со ссылкой на свой источник.
ВСУ выпустили по городу три ракеты. Кроме того, по данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в зоне поражения находится площадь Дзержинского в Ворошиловском районе, а также крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, торговый центр. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что 25 июля в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась крыша спортивного комплекса "Олимпийский". Также украинские снаряды повредили жилые дома, автомобили.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин