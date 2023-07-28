Жилая многоэтажка в центре Донецка загорелась после обстрела ВСУ

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, в результате чего загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Прилёты в самом центре города. Есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский", — уточняет ТАСС со ссылкой на свой источник.

ВСУ выпустили по городу три ракеты. Кроме того, по данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в зоне поражения находится площадь Дзержинского в Ворошиловском районе, а также крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, торговый центр. Информация о пострадавших уточняется.