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25 июля, 10:52

В центре Донецка из-за обстрела загорелась крыша спорткомплекса "Олимпийский"

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась крыша спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК "Олимпийский",написал он в телеграм-канале.

Камеры сняли, что творилось на детской площадке в Донецке, когда по соседству "зарядили" ВСУ

Камеры сняли, что творилось на детской площадке в Донецке, когда по соседству "зарядили" ВСУ

Напомним, днём 25 июля Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреливают Киевский район Донецка. В результате зафиксированы прилёты возле больницы, один снаряд попал в квартиру дома. В нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждены автомобили и фасад магазина. Также посечены осколками автобус 23-го маршрута и троллейбусы. Ранее уточнялось, что из-за прилётов эвакуировали пациентов и сотрудников Республиканского травматологического центра.

Обложка ©

Wikipedia / Андрей Бутко

Александра Вишнякова
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