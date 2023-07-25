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25 июля, 09:00

В Донецке из-за обстрела эвакуировали пациентов и сотрудников травмоцентра

В Донецке из-за обстрела города провели эвакуацию пациентов и сотрудников Республиканского травматологического центра. Об этом рассказал главный врач учреждения Андрей Боряк.

По его словам, в том районе города "везде сейчас прилетает". Пока точной информации о повреждениях нет.

"Я дал команду эвакуировать в убежище и персонал, и пациентов", приводит ТАСС слова Боряка.

Камеры сняли, что творилось на детской площадке в Донецке, когда по соседству "зарядили" ВСУ

Камеры сняли, что творилось на детской площадке в Донецке, когда по соседству "зарядили" ВСУ

Ранее в Донецке двое мирных жителей погибли в результате ударов ВСУ по Петровскому району города. Ещё восемь человек были ранены при обстреле города и Макеевки со стороны Украины.

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ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Григорьев
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