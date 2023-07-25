В Донецке из-за обстрела эвакуировали пациентов и сотрудников травмоцентра

В Донецке из-за обстрела города провели эвакуацию пациентов и сотрудников Республиканского травматологического центра. Об этом рассказал главный врач учреждения Андрей Боряк.

По его словам, в том районе города "везде сейчас прилетает". Пока точной информации о повреждениях нет.

"Я дал команду эвакуировать в убежище и персонал, и пациентов", — приводит ТАСС слова Боряка.