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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 19:05
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Два человека погибли и восемь ранены при обстреле ВСУ Донецка и Макеевки

Двое гражданских погибли в результате ударов ВСУ по Петровскому району Донецка. Ещё восемь человек ранены при обстреле города и Макеевки со стороны Украины, сообщил у себя в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал Пушилин.

Глава региона добавил, что повреждения получили три жилых дома и ещё три объекта гражданской инфраструктуры, информация о последствиях атаки ВСУ продолжает поступать.

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Тем временем атаки Вооружённых сил Украины на Белгородскую область постепенно утихают. Жителям Шебекина, находящимся в пунктах временного размещения, начали предлагать вернуться в их дома. Ущерб от обстрелов ВСУ губернатор региона Гладков оценил в 20 млрд.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Ирина Фальке
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