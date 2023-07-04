Два человека погибли и восемь ранены при обстреле ВСУ Донецка и Макеевки
Двое гражданских погибли в результате ударов ВСУ по Петровскому району Донецка. Ещё восемь человек ранены при обстреле города и Макеевки со стороны Украины, сообщил у себя в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал Пушилин.
Глава региона добавил, что повреждения получили три жилых дома и ещё три объекта гражданской инфраструктуры, информация о последствиях атаки ВСУ продолжает поступать.
Тем временем атаки Вооружённых сил Украины на Белгородскую область постепенно утихают. Жителям Шебекина, находящимся в пунктах временного размещения, начали предлагать вернуться в их дома. Ущерб от обстрелов ВСУ губернатор региона Гладков оценил в 20 млрд.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин