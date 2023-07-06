Камеры сняли, что творилось на детской площадке в Донецке, когда по соседству "зарядили" ВСУ
Опубликовано видео, как дети бегут с игровой площадки в Донецке, где их застал обстрел ВСУ
Видео, как мальчишки оравой бегут с детской площадки, испуганные прилётом в Донецке, появилось сегодня в телеграм-каналах. На кадрах видно, что ребятня качалась на качелях, когда по соседству "зарядили" ВСУ. Как пишет "Mash на Донбассе", видео было снято в Петровском районе города, по которому сегодня выпустили 40 снарядов из 155-го калибра и РСЗО.
Дети бегут с площадки на Петровке во время обстрела Донецка. Видео © "Mash на Донбассе"
Как сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, как минимум два человека пострадали при обстреле Петровского района со стороны ВСУ.
Напомним, что на днях ВСУ нанесли удар по Макеевке. Взрывную волну почувствовали большинство горожан, а также жители находящегося рядом Донецка. Число пострадавших увеличилось уже до 68, ещё один человек — мужчина 1962 года рождения — погиб.