Камеры сняли, что творилось на детской площадке в Донецке, когда по соседству "зарядили" ВСУ

Видео, как мальчишки оравой бегут с детской площадки, испуганные прилётом в Донецке, появилось сегодня в телеграм-каналах. На кадрах видно, что ребятня качалась на качелях, когда по соседству "зарядили" ВСУ. Как пишет "Mash на Донбассе", видео было снято в Петровском районе города, по которому сегодня выпустили 40 снарядов из 155-го калибра и РСЗО.