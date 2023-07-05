Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68 человек

Количество пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ увеличилось уже до 68 человек. Такие данные распространило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года рождения и мальчик 2016 года рождения", — сказано в сообщении.