Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68 человек
Количество пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ увеличилось уже до 68 человек. Такие данные распространило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года рождения и мальчик 2016 года рождения", — сказано в сообщении.
Напомним, удар по Макеевке был нанесён украинскими войсками вечером 4 июля. Взрывную волну почувствовали большинство горожан, а также жители находящегося рядом Донецка. Около полудня в среду стало известно, что число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до 41, ещё один человек — мужчина 1962 года рождения — погиб.
Кроме того, многие люди остались без крова: в результате удара со стороны украинских военных в Макеевке повреждено около 40 многоквартирных домов. В ремонте и восстановлении теперь также нуждаются 13 детских садов, две пожарные части, 12 общеобразовательных заведений, четыре учреждения спорта, девять медучреждений и 13 объектов социальной сферы.
Telegram / ДНР Онлайн