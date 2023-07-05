Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 41

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до 41, ещё один человек — мужчина 1962 года рождения — погиб. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

"На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это лёгкие ранения осколками стекла", — отметил он.

Ключаров также добавил, что в результате удара со стороны украинских военных в Макеевке повреждено около 40 многоквартирных домов, 13 детских садов, две пожарные части, 12 общеобразовательных заведений, четыре учреждения спорта, девять медучреждений и 13 объектов социальной сферы. Обстрел, предварительно, вёлся из РСЗО HIMARS и артиллерии западного производства.