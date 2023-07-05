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Опубликовано 5 июля 2023, 08:03

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 41

Последствия обстрела Макеевки. Обложка © t.me / Типичный Донецк

Последствия обстрела Макеевки. Обложка © t.me / Типичный Донецк

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до 41, ещё один человек — мужчина 1962 года рождения — погиб. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

"На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это лёгкие ранения осколками стекла", — отметил он.

Ключаров также добавил, что в результате удара со стороны украинских военных в Макеевке повреждено около 40 многоквартирных домов, 13 детских садов, две пожарные части, 12 общеобразовательных заведений, четыре учреждения спорта, девять медучреждений и 13 объектов социальной сферы. Обстрел, предварительно, вёлся из РСЗО HIMARS и артиллерии западного производства.

Здание больницы повреждено в результате удара ВСУ по Макеевке в ДНР
Здание больницы повреждено в результате удара ВСУ по Макеевке в ДНР

Напомним, удар по Макеевке был нанесён украинскими войсками вечером 4 июля. Взрывную волну почувствовали большинство горожан, а также жители находящегося рядом Донецка.

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Иван Косицын
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