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4 июля, 23:31

При обстреле Макеевки украинскими военными погиб 62-летний мужчина

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ есть жертва. Погиб 62-летний мужчина.

"Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесён удар", — заявил глава города в беседе с РИА "Новости".

Здание больницы повреждено в результате удара ВСУ по Макеевке в ДНР

Здание больницы повреждено в результате удара ВСУ по Макеевке в ДНР

В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, проинформировало, что число пострадавших выросло до 36. Среди раненых числятся девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

Напомним, удар по Макеевке был нанесён украинскими войсками вечером 4 июля. Взрывную волну почувствовали большинство горожан, а также жители рядом находящегося Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о 25 пострадавших.

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Telegram / ДНР Онлайн

Юлия Коновалова
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