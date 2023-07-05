При обстреле Макеевки украинскими военными погиб 62-летний мужчина

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ есть жертва. Погиб 62-летний мужчина.

"Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесён удар", — заявил глава города в беседе с РИА "Новости".

В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, проинформировало, что число пострадавших выросло до 36. Среди раненых числятся девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.