В Донбассе назвали число детей, погибших с 2014 года от украинских снарядов

"С 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей. Мы помним каждого маленького ангела. Это и восьмилетний Никита, который погиб в такси в день своего рождения, так и не успев отпраздновать. Это первоклассница Маша, которая погибла в маршрутке при обстреле Киевского района Донецка. А 11-летнюю Нику снаряд убил во дворе её дома, куда она вышла погулять", — говорится в видеообращении Пушилина, опубликованном в его телеграм-канале в четверг.