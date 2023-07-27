В Донбассе назвали число детей, погибших с 2014 года от украинских снарядов
Глава ДНР Пушилин: С 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей
В скорбном списке убитых киевским режимом детей Донбасса уже 228 имён. Об этом сообщил 27 июля врио главы ДНР Денис Пушилин в День памяти детей – жертв этого конфликта.
Глава ДНР назвал число детей, погибших от снарядов ВСУ с 2014 года. Видео © Telegram/ Денис Пушилин
"С 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей. Мы помним каждого маленького ангела. Это и восьмилетний Никита, который погиб в такси в день своего рождения, так и не успев отпраздновать. Это первоклассница Маша, которая погибла в маршрутке при обстреле Киевского района Донецка. А 11-летнюю Нику снаряд убил во дворе её дома, куда она вышла погулять", — говорится в видеообращении Пушилина, опубликованном в его телеграм-канале в четверг.
Он добавил, что в День памяти детей – жертв войны в Донбассе жители этого региона снова и снова напоминают миру о чудовищных преступлениях киевского режима. Пушилин выразил благодарность жителям России, что и в этот скорбный день Донбасс ощущает их поддержку.
Напомним, что гибель детей в новых российских регионах под огнём ВСУ продолжается и по сей день. Буквально на днях украинский снаряд убил четвероклассника в селе Тарасовка Запорожской области. До этого Лайф писал, что мирный житель погиб и пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ Токмака. А при обстреле ВСУ посёлка Днепряны в Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин