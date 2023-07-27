К зарубежным посольствам в Москве принесли портреты погибших детей Донбасса

Сотни активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и членов партии единороссов почтили память детей – жертв войны в Донбассе. Акция приурочена ко Дню памяти всех малышей, погибших в ходе этого вооружённого конфликта. Памятный день был учреждён указом глава ДНР Дениса Пушилина в 2022 году.

Акция прошла у Посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии. Её участники вышли к ним с портретами детей, которые погибли от обстрелов украинских фашистов. По словам замсекретаря Генсовета Дарьи Лантратовой, эти преступления не имеют срока давности.

Активисты "Единой России" и МГЕР 27 июля почтили память погибших в Донбассе детей. Видео © Пресс-служба "Единой России"

"Почти 300 погибших детей, почти 700 получивших тяжёлые ранения. Это малыши, которые только начинали жить, у которых всё было впереди. Которые мечтали жить в счастливых семьях, в счастливой стране, развиваться самим, путешествовать, учиться. И всё это прервалось взрывами мин и артиллерийскими обстрелами", — отметила она.

Председатель МГЕР Антон Демидов со своей стороны призвал украинские власти и страны Запада задуматься о последствиях и прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России.