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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 08:54
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К зарубежным посольствам в Москве принесли портреты погибших детей Донбасса

Активисты "Единой России" и МГЕР 27 июля почтили память погибших в Донбассе детей

Сотни активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и членов партии единороссов почтили память детей – жертв войны в Донбассе. Акция приурочена ко Дню памяти всех малышей, погибших в ходе этого вооружённого конфликта. Памятный день был учреждён указом глава ДНР Дениса Пушилина в 2022 году.

Акция прошла у Посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии. Её участники вышли к ним с портретами детей, которые погибли от обстрелов украинских фашистов. По словам замсекретаря Генсовета Дарьи Лантратовой, эти преступления не имеют срока давности.

Активисты "Единой России" и МГЕР 27 июля почтили память погибших в Донбассе детей. Видео © Пресс-служба "Единой России"

"Почти 300 погибших детей, почти 700 получивших тяжёлые ранения. Это малыши, которые только начинали жить, у которых всё было впереди. Которые мечтали жить в счастливых семьях, в счастливой стране, развиваться самим, путешествовать, учиться. И всё это прервалось взрывами мин и артиллерийскими обстрелами", отметила она.

Председатель МГЕР Антон Демидов со своей стороны призвал украинские власти и страны Запада задуматься о последствиях и прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России.

"Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения", — указал Демидов.

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Напомним, что гибель детей в новых российских регионах под огнём ВСУ продолжается и по сей день. Буквально на днях украинский снаряд убил четвероклассника в селе Тарасовка Запорожской области. До этого Лайф писал, что мирный житель погиб и пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ Токмака. А при обстреле ВСУ посёлка Днепряны в Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок.

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"Единая Россия"

Марина Калегина
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