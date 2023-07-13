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13 июля, 07:24

Украинский снаряд убил четвероклассника в Запорожской области

Ребёнок погиб при обстреле ВСУ села в Запорожской области

Четвероклассник погиб при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области. Об этом сообщают оперативные службы региона.

"Вечером 12 июля боевики нацистского киевского режима обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребёнок, ученик четвёртого класса", — рассказал журналистам представитель оперативных служб.

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Ранее Лайф рассказывал, что подразделения украинской армии атаковали Токмак в Запорожской области. Противник нанёс по городу удар кассетными боеприпасами. Попадания были зафиксированы около местной птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

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ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Николь Вербер
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