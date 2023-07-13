Украинский снаряд убил четвероклассника в Запорожской области

Четвероклассник погиб при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области. Об этом сообщают оперативные службы региона.

Ранее Лайф рассказывал, что подразделения украинской армии атаковали Токмак в Запорожской области. Противник нанёс по городу удар кассетными боеприпасами. Попадания были зафиксированы около местной птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.