Рогов: ВСУ дважды за день обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow

Украинские войска дважды за день обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими крылатыми ракетами большей дальности Storm Shadow. Об этом сообщил председатель общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он подтвердил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.

"Сейчас пошла ещё вторая волна обстрела", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

По его словам, по Бердянску в общей сложности было выпущено шесть ракет, один из снарядов сбить не удалось. В городе есть разрушения, информации о пострадавших пока не поступало.