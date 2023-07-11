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11 июля, 16:59

Рогов: ВСУ дважды за день обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow

Украинские войска дважды за день обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими крылатыми ракетами большей дальности Storm Shadow. Об этом сообщил председатель общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он подтвердил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.

"Сейчас пошла ещё вторая волна обстрела", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

По его словам, по Бердянску в общей сложности было выпущено шесть ракет, один из снарядов сбить не удалось. В городе есть разрушения, информации о пострадавших пока не поступало.

СМИ узнали, что французские дальнобойные ракеты уже на Украине

СМИ узнали, что французские дальнобойные ракеты уже на Украине

Ранее сообщалось, что в Брянской области силы ПВО сбили две украинские ракеты. В результате инцидента пострадавших нет, отметил губернатор региона Александр Богомаз.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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