СМИ узнали, что французские дальнобойные ракеты уже на Украине

Франция уже начала поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP. Об этом сообщило агентство France-Presse. По данным источника СМИ, первые боеприпасы отправились ВСУ в тот момент, когда об этом объявил президент Эмманюэль Макрон.

По данным агентства Reuters, всего Париж передаст Киеву 50 ракет, уже начались поставки "значительного количества" SCALP. При этом, по данным СМИ, украинские власти якобы дали гарантии, что эти боеприпасы будут использоваться только в пределах "международно признанных границ Украины".