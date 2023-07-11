СМИ узнали, что французские дальнобойные ракеты уже на Украине
AFP: Франция уже поставила Украине ракеты дальнего действия SCALP
Франция уже начала поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP. Об этом сообщило агентство France-Presse. По данным источника СМИ, первые боеприпасы отправились ВСУ в тот момент, когда об этом объявил президент Эмманюэль Макрон.
По данным агентства Reuters, всего Париж передаст Киеву 50 ракет, уже начались поставки "значительного количества" SCALP. При этом, по данным СМИ, украинские власти якобы дали гарантии, что эти боеприпасы будут использоваться только в пределах "международно признанных границ Украины".
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно реактивных снарядах идёт речь.
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