Франция решила передать Украине ракеты дальнего радиуса действия
Макрон анонсировал передачу Украине ракет дальнего действия
Президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Цель таких действий – поддержка попытки наступления Вооружённых сил Украины.
"Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии", — заявил Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.
О каких именно реактивных снарядах идёт речь, лидер Франции не уточнил. Между тем Москва не раз подчёркивала, что накачивание Украины оружием только затягивает конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что НАТО напрямую участвует в конфликте.
Ранее были раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Совокупно ВСУ потеряли там за сутки до 150 бойцов, сообщили в Минобороны.
Flickr / ministryofdefenceua