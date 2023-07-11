Франция решила передать Украине ракеты дальнего радиуса действия

"Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии", — заявил Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

О каких именно реактивных снарядах идёт речь, лидер Франции не уточнил. Между тем Москва не раз подчёркивала, что накачивание Украины оружием только затягивает конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что НАТО напрямую участвует в конфликте.