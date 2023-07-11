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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 08:27
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ВСУ потерпели крах в результате новой попытки наступления южнее Орехова

Рогов сообщил об отбитой попытке наступления украинской армии в Запорожской области

Новую безуспешную попытку наступления инициировали ВСУ в Запорожской области. Атака была предпринята южнее города Орехова в направлении села Работина. Как сообщил журналистам 11 июля глава движения "Мы вместе с Россией" и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, противник был остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике.

"Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжёлой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области", приводит слова Рогова РИА "Новости".

Войска РФ уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Войска РФ уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

Ранее были раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Совокупно ВСУ потеряли здесь за сутки до 150 бойцов, сообщили в Минобороны.

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Getty Images / Ercin Erturk

Марина Калегина
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