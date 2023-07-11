ВСУ потерпели крах в результате новой попытки наступления южнее Орехова
Рогов сообщил об отбитой попытке наступления украинской армии в Запорожской области
Новую безуспешную попытку наступления инициировали ВСУ в Запорожской области. Атака была предпринята южнее города Орехова в направлении села Работина. Как сообщил журналистам 11 июля глава движения "Мы вместе с Россией" и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, противник был остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике.
"Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжёлой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
Ранее были раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Совокупно ВСУ потеряли здесь за сутки до 150 бойцов, сообщили в Минобороны.
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