Новую безуспешную попытку наступления инициировали ВСУ в Запорожской области. Атака была предпринята южнее города Орехова в направлении села Работина. Как сообщил журналистам 11 июля глава движения "Мы вместе с Россией" и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, противник был остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике.