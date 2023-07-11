"Не о ракетах надо думать": В Совфеде осудили Макрона за решение дать Украине дальнобойное оружие

Президент Франции Эманюэль Макрон использует украинский конфликт для собственного пиара, поэтому его заявление о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия уже "никого не удивляет". Такое мнение в беседе с Лайфом выразила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Макрон уже давно не занимается Францией, он пиарится на Украине, дешёвым украинским пиаром прикрывая проблемы своей страны. Его отстранение от внутринациональной повестки Франции привело к возникновению острого социально-политического кризиса и, как следствие, массовым беспорядкам. <...> Не о ракетах надо думать Макрону, а о том, что выборы скоро, а народ ему не верит", — отметила парламентарий.

Ковитиди напомнила, что при Макроне была сожжена одна из крупнейших библиотек Франции — "Алькасар", в коллекцию которой входили редкие средневековые рукописи и уникальные издания великих мыслителей. Этот удар по мировой культуре французы, пожалуй, никогда не простят ему. По сути, Макрон обманул своих избирателей, наплевав на все проблемные вопросы своей же программы с выборов 2017 года. В частности, по словам сенатора, без ответа остались вопросы трудового и социального характера, а также проблемы в сферах миграции и экономики.