"Не о ракетах надо думать": В Совфеде осудили Макрона за решение дать Украине дальнобойное оружие
Сенатор Ковитиди осудила Макрона за решение передать Киеву дальнобойные ракеты
Президент Франции Эманюэль Макрон использует украинский конфликт для собственного пиара, поэтому его заявление о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия уже "никого не удивляет". Такое мнение в беседе с Лайфом выразила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Макрон уже давно не занимается Францией, он пиарится на Украине, дешёвым украинским пиаром прикрывая проблемы своей страны. Его отстранение от внутринациональной повестки Франции привело к возникновению острого социально-политического кризиса и, как следствие, массовым беспорядкам. <...> Не о ракетах надо думать Макрону, а о том, что выборы скоро, а народ ему не верит", — отметила парламентарий.
Ковитиди напомнила, что при Макроне была сожжена одна из крупнейших библиотек Франции — "Алькасар", в коллекцию которой входили редкие средневековые рукописи и уникальные издания великих мыслителей. Этот удар по мировой культуре французы, пожалуй, никогда не простят ему. По сути, Макрон обманул своих избирателей, наплевав на все проблемные вопросы своей же программы с выборов 2017 года. В частности, по словам сенатора, без ответа остались вопросы трудового и социального характера, а также проблемы в сферах миграции и экономики.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон анонсировал передачу Украине ракет дальнего действия. По данным канала BFMTV, речь идёт о снарядах Scalp — аналоге британских Storm Shadow, которыми уже пользуются ВСУ.
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