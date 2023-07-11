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11 июля, 10:19

В Кремле отреагировали на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Песков: Новые поставки вооружений Киеву только утяжелят участь Украины

Новые поставки вооружений Украине только утяжелят её участь. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Парижа отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

"Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима", — отметил он беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что нужно ещё выяснить, о каком радиусе идёт речь, однако в целом такое решение со стороны Франции является ошибочным и чревато последствиями для Незалежной. Песков подчеркнул, что это вынудит Москву принимать контрмеры.

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Лайф напоминает: ранее Эманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, цель таких действий — поддержка попытки наступления ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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