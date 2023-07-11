В Кремле отреагировали на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Новые поставки вооружений Украине только утяжелят её участь. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Парижа отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

"Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима", — отметил он беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что нужно ещё выяснить, о каком радиусе идёт речь, однако в целом такое решение со стороны Франции является ошибочным и чревато последствиями для Незалежной. Песков подчеркнул, что это вынудит Москву принимать контрмеры.