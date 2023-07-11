"Саммит смерти": Российская молодёжь выразила презрение к НАТО перед посольствами стран альянса

Более двух с половиной тысяч активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты" организовали акцию "Саммит НАТО — саммит смерти". Во вторник, 11 июля, участники вышли к посольствам США, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Канады, Испании, Италии, Латвии и Литвы в Москве. Группы активистов также были замечены у генеральных консульств Литвы и Германии в Санкт-Петербурге.

Председатель МГЕР Антон Демидов пояснил, что российская молодёжь не может игнорировать тот факт, что страны Североатлантического альянса поставляют оружие нацистскому режиму Украины. Их ракеты, снаряды и пули ежедневно забирают жизни жителей новых российских регионов. Волонтёры, которые присоединились к патриотической акции у зарубежных посольств, знают об этом не понаслышке.

Напомним, что саммит НАТО стартовал сегодня в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече страны – члены НАТО намерены повысить расходы на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. При этом пока не известно о том, затронут ли на саммите тему принятия Украины в альянс. С утра генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет Украине быстрее присоединиться к альянсу. Его идея состоит из трёх пунктов и в том числе включает отмену для Киева плана действий для вступления в блок. Правда, прозвучало это предложение ещё до начала официальной программы. И, как пишут зарубежные СМИ, вряд ли эта тема будет обсуждаться в рамках самого саммита.