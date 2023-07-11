"Самолёт Судного дня" прилетел в Вильнюс вслед за Байденом

Борт вылетел 10 июля из города Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, где находится американская авиабаза Эндрюс. Приземлился самолёт рано утром 11 июля, пробыв в воздухе свыше девяти часов. Boeing E4B Nightwatch — модифицированная версия Boeing 747-200. С 1970-х годов в США всего было произведено четыре таких самолёта.

Воздушное судно даёт возможность командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Бортовая система управления пуском позволяет запускать баллистические ракеты наземного базирования. Трёхпалубный самолёт может вместить до 112 человек. Судно оснащено четырьмя двигателями, в воздухе оно способно находиться несколько суток, а без дозаправки — 12 часов. Час полёта на таком самолёте стоит около 160 тысяч долларов.