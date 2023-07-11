"Самолёт Судного дня" прилетел в Вильнюс вслед за Байденом
Американский "самолёт Судного дня" прилетел из США в Вильнюс перед саммитом НАТО
В Вильнюс прилетел американский "самолёт Судного дня" Boeing 747-E4B. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
Борт вылетел 10 июля из города Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, где находится американская авиабаза Эндрюс. Приземлился самолёт рано утром 11 июля, пробыв в воздухе свыше девяти часов. Boeing E4B Nightwatch — модифицированная версия Boeing 747-200. С 1970-х годов в США всего было произведено четыре таких самолёта.
Воздушное судно даёт возможность командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Бортовая система управления пуском позволяет запускать баллистические ракеты наземного базирования. Трёхпалубный самолёт может вместить до 112 человек. Судно оснащено четырьмя двигателями, в воздухе оно способно находиться несколько суток, а без дозаправки — 12 часов. Час полёта на таком самолёте стоит около 160 тысяч долларов.
А днём ранее в Вильнюс на саммит НАТО прилетел президент США Джо Байден. При этом американский лидер успел потеряться в аэропорту. Ему помог сориентироваться в пространстве Гитанас Науседа. Перед прилётом на саммит Байден признался, что пока не видит единства среди стран альянса по вопросу присоединения Украины.
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