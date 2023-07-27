День памяти детей – жертв войны в Донбассе, День сони, Степана и Акилы: Какие праздники и приметы 27 июля Сегодня, 27 июля 2023 года, в России чтут память детей, ставших жертвами конфликта в Донбассе. Свой профессиональный праздник отмечают те, благодаря кому больше не нужно стоять в очередях для оформления документов. А ещё это день "борьбы" с любителями поспать. 26 июля, 21:01 27 июля — День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

День памяти детей – жертв войны в Донбассе

Сегодня, 27 июля 2023 года, — День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Вот несколько фактов об этой трагической дате: День учреждён указом глава ДНР Дениса Пушилина 11 июля 2022 года.

Памятная дата ежегодная, дата фиксированная — 27 июля.

Цель — увековечить память детей – жертв вооружённого конфликта в Донбассе.

В этот день в ДНР и других регионах России проводятся памятные мероприятия.

По данным омбудсмена ДНР, на момент подписания этого указа главой республики, за период вооружённой агрессии со стороны киевских властей в регионе погибло 116 детей. Число таких жертв продолжает расти. Вооружённые силы Украины ежедневно обстреливают территорию ДНР из артиллерии и реактивных систем залпового огня, многие удары наносятся по гражданским объектам, гибнут мирные жители.

В память о погибших от этих обстрелов детях в Донецке создали мемориальный комплекс. Назвали его Аллея ангелов. Он был открыт в 2015 году, а в 2017-м перенесён в парк Победы. В июне того же года в комплекс была добавлена скульптурная группа памяти детей Донбасса. Эскизы мемориала рисовали школьники из России и Европы в рамках организованного Москвой проекта "Миру — мир". Сегодня у этого мемориала, а также в других регионах страны пройдут мероприятия, посвящённые памяти погибших детей Донбасса.

День работника МФЦ

27 июля отмечается День работника МФЦ. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В среду, 27 июля 2023 года, в России отмечается молодой праздник — День сотрудника МФЦ. Рассказываем о нём: Это сугубо российский профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Отмечается каждый год 27 июля, дата не смещается.

Приурочен к дате подписания закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в 2010 году.

Многофункциональные центры, также известные как МФЦ или "Мои документы" — один из самых успешных проектов в России в сфере совершенствования государственного управления. Эти организации превратились в "супермаркеты услуг", где можно по принципу "единого окна" получить справки, подать документы, сделать запрос в госорганы и так далее. Сейчас в перечне услуг МФЦ уже более 300 позиций.

МФЦ начали появляться в России в 2007 году, а сейчас, спустя 16 лет, их по стране уже более десяти тысяч. Центры "Мои документы" доступны почти 100% россиян. Подготовкой специалистов, которые становятся профессионалами в конкретной сфере, занимаются в образовательных центрах МФЦ. Сегодня профессиональный праздник тех, кто готов за короткое время и с улыбкой помогать нам решать вопросы с документами.

День рождения гамбургера

27 июля отмечается День рождения гамбургера. Фото © Freepik / kamranaydinov

Также сегодня, 27 июля 2023 года, можно отметить День рождения гамбургера. В России этот праздник, в отличие от самого блюда, малоизвестен. Рассказываем и о нём: Этот праздник международный, но неформальный.

Отмечается ежегодно 27 июля, дата фиксированная.

Приурочен к продаже первого гамбургера американским гастрономом.

Отмечать предлагается просто: поеданием гамбургеров.

Если верить англоязычным источникам, корни этого праздника уходят в 27 июля 1900 года. Как утверждается, именно в эту дату американский повар Луи Лессинг продал первый гамбургер в своём родном городе Нью-Хейвен. Считается, что именно он придал этому блюду современный вид. Однако история самого гамбургера, который уже можно назвать самым популярным в мире бутербродом, королём мирового фастфуда, куда богаче.

Прежде чем стать символом гастрономии Нового Света, гамбургер был традиционным немецким блюдом. Есть рецепт "гамбургской колбасы" от середины XVIII века, в котором предлагается подавать её в булочке. Считается, что в XIX веке такую закуску немецкие эмигранты завезли в Америку. Её звёздный час пришёл в XX веке с началом развития сетей фастфуда. Особый вклад внесли братья Макдональд из Сан-Бердино и их партнёр Рей Крок, создавшие всемирную сеть ресторанов McDonald's. Впрочем, на фоне такой популярности гамбургеров нужно помнить о призывах врачей не увлекаться подобной едой: она очень калорийная и не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.

День сони

27 июля отмечается День сони. Фото © Freepik / gpointstudio

Ещё один малоизвестный в России праздник, популярный в ряде западных, — это День сони. Вот что это за событие: Традиционный финский праздник.

Отмечается ежегодно 27 июля, дата не смещается.

Основан на легенде о проспавших 200 лет христианах.

В Финляндии отмечается забавным ритуалом по "пробуждению сони".

На самом деле впору было бы назвать этот шуточный праздник день пробуждения или день антисони. В его основу легла древняя легенда о семерых христианах, которые решили скрыться в пещере от гнева римского императора, но проспали там 200 лет. Согласно поверью, подобная участь постигнет любого, кто в День сони проведёт в кровати времени больше обычного.

Легенда о "семи спящих", которая трансформировалась в предупреждение о надолго засыпающих людях, на самом деле есть не только в Финляндии. Она известна также в Швеции, Норвегии, Дании. В народе в честь такого не очень приятного дня придумали весёлый карнавал. Он, конечно же, посвящён соням. Один из ритуалов таких гуляний — прилюдное выбрасывание в холодную воду одного человека, которого признают самым ленивым в городе и любящим поспать. Так его мотивируют просыпаться пораньше. В программе праздника также театрализованные, костюмированные и музыкальные представления, конкурсы и ярмарки.

Именинники 27 июля

27 июля именины у актрисы Натальи Антоновой. Фото © Агентство "Москва" / Тихоновая Пелагия

Сегодня, 27 июля 2023 года, именины могу отмечать обладатели следующих имён: Православные: Иоанн (Иван);

Константин;

Николай;

Пётр;

Стефан (Степан);

Феодор (Фёдор). Католические: Наталья;

Юлия. Редакция Лайфа желает именинникам здоровья и успехов!

Приметы 27 июля

День Степана и Акилы

Сегодня, 27 июля 2023 года, Православная церковь чтит преподобного Стефана Махрищского и апостола от 70 Акилы. Стефан (Степан) родился в Киеве в XIV веке. Он был монахом в Киево-Печерском монастыре, но затем уединился в селении Махрище у Троице-Сергиевой лавры. Там он основал обитель в честь Святой Троицы. Аскет скончался в глубокой старости. Акила же был язычником, но проникся христанством, встретившись с апостолом Павлом. Согласно преданиям, Акила и его супруга Прискилла были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам, а затем казнены.

В народе же называли эту дату Степанов день или День Степана и Акилы. В этот день было принято трудиться в поле. Символом даты была солома, поэтому этот праздник называли ещё Акила соломенный. Высохшие стебли хлебов считались источником здоровья и долголетия. Отдыхая от работы, на солому ложились, чтобы она придала сил. Что касается запретов, в этот день старались не носить тёмную одежду, не затевать новых дел и не проводить важных встреч.

Приметы на Степана и Акилу

На Степанов день сухо — осень будет тёплой.

Если дождь пошёл, он на неделю затянется.

Чайки в воде плещутся — придёт тепло.

Небо чистое, ночью звёзды — так будет до осени.

Жара — к хорошему урожаю.

Авторы Вадим Андреев