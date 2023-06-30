Выходные и праздничные дни в июле: официальные выходные в России Когда отдыхаем в июле, есть ли длинные выходные или праздничные дни в этом месяце? И выгодно ли брать отпуск в июле 2023 года? Life.ru объясняет. 29 июня, 21:01 Рабочих дней в июле 2023 года всего 21, а выходных — целых десять. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Июль — второй месяц тёплой, иногда жаркой и прекрасной летней поры, когда особенно хочется отдохнуть, поехать на природу, на море или просто сбежать на дачу и наслаждаться там тишиной, загорать и жарить шашлыки.

Но как всё это успеть, ведь у всех есть работа, которая надолго не отпустит? Сейчас во всём разберёмся.

Какие праздники будут в июле

К сожалению, в июле государственных праздников, в связи с которыми объявлялись бы дополнительные нерабочие дни, нет. Но на этот месяц приходятся многие профессиональные праздники, например:

1 июля — День ветеранов боевых действий

8 июля — День зенитно-ракетных войск Вооружённых сил РФ

17 июля — День металлурга

23 июля — День работника торговли

25 июля — День сотрудника органов следствия РФ

29 июля — День системного администратора

31 июля — День Военно-морского флота.

Ещё 28 июля в нашей стране отмечают День крещения Руси, а 8 июля — День Петра и Февронии, другое название праздника — День семьи, любви и верности, который стал отечественной альтернативой западному Дню святого Валентина. Этот праздник в 2022 году сделали официальным, но пока отдельного выходного в этот день не предполагается, хотя обсуждения такие ведутся. Возможно, однажды 8 июля станет праздничным выходным днём.

В каких числах будут официальные выходные

Календарь рабочих и выходных дней в июле 2023 года. Инфографика © LIFE

Июль 2023 года будет богат на выходные дни. Отдыхать будем 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, а также 29 и 30 июля.



Рабочих дней в этом месяце всего 21, когда выходных целых 10 (при пятидневной рабочей неделе).



Если же у вас график два через два, три через три или какой-то иной, то ваши выходные могут не совпадать с приведёнными данными в нашей статье. К тому же, если ваш рабочий день выпадет на официальный выходной, например 9 июля, он не оплачивается в двойном размере, как у сотрудников, работающих на пятидневке.

Июль — месяц отпусков, когда выгодно взять отпуск

В отпуск в июле хочется многим, ведь это самый разгар лета, вода уже прогрелась, везде всё расцвело, остаётся только как-то вырваться с работы. Но выгодно ли брать отпуск в июле?



В случае с отпусками действует единое правило — чем больше рабочих дней в месяце, тем больше будет выплата, тем выгоднее взять отпуск именно в этом месяце.



В июле рабочих дней, как мы уже выяснили, 21, а вот в августе 23 дня, поэтому в последнем летнем месяце брать отпуск выгоднее.

Но, в принципе, если хочется отдохнуть именно в июле, то можно рвануть и в этом месяце, отпускные придут не максимально возможные, но почти самые крупные.



Только не забывайте, что заявление необходимо подавать заранее (за две недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее чем за три рабочих дня до наступления отпуска.

Июль — не самый выгодный месяц для отпуска, но это только в плане денег, а не впечатлений. Фото © S'well / Unsplash

Основные события и мероприятия в праздничные дни в июле

В Москве и в нашей культурной столице — Санкт-Петербурге — летом проводится немало мероприятий. Мы собрали небольшой список самых интересных.

Куда сходить на июльские праздники в Москве

День молодёжи в парке "Ходынское поле"

День молодёжи в России отмечался 24 июня, но масштабное празднование в Москве состоится 1 и 2 июля 2023 года.

Центром торжеств станет парк "Ходынское поле", где состоится фестиваль под названием "День молодёжи. Конструктор будущего". Его организаторы — проектный офис "Молодёжь Москвы" и столичный Комитет общественных связей и молодёжной политики. В дни проведения фестиваля парк "Ходынское поле" разделят на три тематических пространства: "Возможности", "Добро" и "Спорт". В каждом из них будут свои активности.

Щенячьи смотрины в ARTPLAY

Щенячьи смотрины — это не масштабная выставка, а просто прогулка в компании приютских щенков, во время которой вы можете пообщаться с малышнёй и их опекунами и, возможно, решиться на пополнение в семье. Организаторы — фонд "Подарок судьбы". На акции будут щенки от 2 до 6 месяцев, все они здоровы, проверены на инфекции, привиты, намыты, обработаны от паразитов и готовы к переезду в новый дом и любящую семью.

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Смотрины пройдут в первое воскресенье месяца — 2 июля с 12:00 до 15:00 на территории ARTPLAY, на улице в мини-сквере у строения 12 (ориентир — вход в Бизнес-школу RMA).

Волонтёры из фонда "Подарок судьбы" устраивают щенячьи смотрины регулярно. Фото © vk.com

День Московского спорта в "Лужниках"

1 июля 2023 года в олимпийском комплексе "Лужники" состоится самое значимое спортивное событие — празднование 100-летия московского спорта. В разгар лета на территории крупнейшей площадки столицы будет представлено множество спортивно-развлекательных активностей.

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

8 и 9 июля 2023 года в Саду имени Баумана пройдёт благотворительная ярмарка "Город неравнодушных", приуроченная к проведению Дня семьи, любви и верности и посвящённая добрым делам. На площадках Ярмарки можно будет посмотреть лекции от экспертов и известных спикеров, а также выступления творческих коллективов подопечных городских фондов, принять участие в мастер-классах для детей и взрослых на темы экологии, благотворительности и осознанного образа жизни, сделать фото на память в красочных фотозонах, пройти благотворительный квест, поучаствовать в беспроигрышной лотерее и больше узнать о том, как сделать благотворительность частью своей повседневной жизни.

День Покровского собора

12 июля 2023 года исполняется 462 года Покровскому собору, который известен во всём мире как храм Василия Блаженного. В этом году праздник "День Покровского собора" приурочен к 100-летию открытия музея в храме. 12 июля вы можете посетить музей с 12:30 до 20:00 (территория и кассы — до 19:15) по входным билетам со скидкой 50%. Экскурсии по Покровскому собору и музейные занятия доступны также с 50%-ной скидкой, мастер-классы включены в стоимость входного билета. Квест, кинопоказ, акция "Пишем летопись Покровского собора", соборные звоны и игротека проводятся на территории Покровского собора бесплатно.

Покровский собор, или храм Василия Блаженного, отметит день рождения 12 июля. Фото © EVGEN SLAVIN / Unsplash

Куда сходить на июльские праздники в Санкт-Петербурге

Сабантуй

Татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй пройдёт 1 июля в деревне Энколово Всеволожского района, что примерно в шести километрах от ТКР "Мега-Парнас". В программе: Татарская фольклорная деревня, Башкирская фольклорная деревня, традиционные национальные конкурсы, музыкальная программа, дегустация национальных блюд.

Забег петербургских котов

Мероприятие под названием "Забег петербургских котов" планируется провести 2 июля на Дворцовой площади, на Большой Морской улице, у Арки Главного штаба. Это костюмированное мероприятие для жителей и гостей Северной столицы, которые любят котиков и готовы в них перевоплотиться. В программе: Конкурс костюмов котов, Дефиле участников с котами и прочие весёлые мероприятия. Но самое главное — на празднике будут настоящие кошки, коты и котята, которым очень-очень нужен дом.

Забег петербургских котов планируется провести 2 июля на Дворцовой площади. Фото © vk.com / Благотворительный проект ПУТЬ ДОМОЙ

Фестиваль цветов

Фестиваль цветов вновь пройдёт в Санкт-Петербурге 8–9 июля 2023 года. Программы мероприятий пока нет, но в прошлые годы он проходил на площади Островского (между Александринским театром и Невским проспектом).

Summer Music Park

В Ботаническом саду с 8 по 16 июля пройдёт Шестой ежегодный музыкальный Open-air фестиваль Summer Music Park. В зелёных декорациях прозвучат шедевры популярной музыки, фламенко, джаза и литературы в исполнении знаменитых артистов.

В программе возможны изменения, поэтому не забывайте следить за новостями на Life.ru.

Авторы Андрей Ананьев