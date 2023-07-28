СКР возбудил уголовное дело о терроризме после удара ВСУ по Таганрогу
Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"По данным следствия, 28 июля 2023 года вооружённые формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, по территории города Таганрога Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что при взрыве ракеты над жилой частью города и падения её обломков было ранено 13 гражданских, повреждения получили несколько домов и административных зданий. Сейчас проводится расследование, в скором времени будут определены необходимые экспертизы. Выясняются причастные к атаке подразделения ВСУ и конкретные исполнители в их составе.
Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.