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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 17:17
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СКР возбудил уголовное дело о терроризме после удара ВСУ по Таганрогу

Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев

Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

"По данным следствия, 28 июля 2023 года вооружённые формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, по территории города Таганрога Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что при взрыве ракеты над жилой частью города и падения её обломков было ранено 13 гражданских, повреждения получили несколько домов и административных зданий. Сейчас проводится расследование, в скором времени будут определены необходимые экспертизы. Выясняются причастные к атаке подразделения ВСУ и конкретные исполнители в их составе.

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Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.

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Юрий Лысенко
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