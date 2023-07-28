СКР возбудил уголовное дело о терроризме после удара ВСУ по Таганрогу

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Там уточнили, что при взрыве ракеты над жилой частью города и падения её обломков было ранено 13 гражданских, повреждения получили несколько домов и административных зданий. Сейчас проводится расследование, в скором времени будут определены необходимые экспертизы. Выясняются причастные к атаке подразделения ВСУ и конкретные исполнители в их составе.