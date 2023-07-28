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28 июля, 14:28

Минобороны назвало причиной взрыва в Таганроге падение обломков сбитой украинской ракеты С-200

Минобороны РФ: Киев ударил по Таганрогу с помощью переоборудованной ракеты С-200

<p>Место взрыва в Таганроге. Фото © T.me / <a href="https://t.me/golubev_vu/737" target="_blank" rel="noopener noreferrer">golubev_vu</a></p>

Место взрыва в Таганроге. Фото © T.me / golubev_vu

Минобороны РФ прокомментировало взрыв в Таганроге, в результате которого, по разным оценкам, пострадали от 15 до 17 человек. По данным ведомства, Украина ударила по городу модифицированной ракетой С-200.

"Киев ударил по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории города", — уточнили в Минобороны.

Там подтвердили, что в результате теракта ВСУ было повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, отметили в военном ведомстве.

Место взрыва с 17 ранеными в Таганроге обследуют из-за данных о несдетонировавшем снаряде

Место взрыва с 17 ранеными в Таганроге обследуют из-за данных о несдетонировавшем снаряде

Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" могла взорваться ракета. Он подтвердил данные о 15 пострадавших. На данный момент число выросло до 17, пишет Mash.

Андрей Бражников
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