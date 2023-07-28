Минобороны назвало причиной взрыва в Таганроге падение обломков сбитой украинской ракеты С-200

Минобороны РФ прокомментировало взрыв в Таганроге, в результате которого, по разным оценкам, пострадали от 15 до 17 человек. По данным ведомства, Украина ударила по городу модифицированной ракетой С-200.

"Киев ударил по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории города", — уточнили в Минобороны.