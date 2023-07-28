Очевидцы сообщают о сильном взрыве в Таганроге
Mash: Взрыв прогремел в районе аквапарка в Таганроге
Мощный взрыв прогремел в городе Таганроге Ростовской области. По данным Mash, всё произошло в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. Подписчики телеграмм-канала сообщают, от взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин.
Взрыв прогремел в районе аквапарка в Таганроге. Видео © Mash
Напомним, что недавно в Таганроге потерявший управление беспилотник упал на пустыре. Пострадавших и разрушений в результате падения дрона зафиксировано не было.
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