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28 июля, 13:17
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Очевидцы сообщают о сильном взрыве в Таганроге

Mash: Взрыв прогремел в районе аквапарка в Таганроге

Мощный взрыв прогремел в городе Таганроге Ростовской области. По данным Mash, всё произошло в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. Подписчики телеграмм-канала сообщают, от взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин.

Взрыв прогремел в районе аквапарка в Таганроге. Видео © Mash

Напомним, что недавно в Таганроге потерявший управление беспилотник упал на пустыре. Пострадавших и разрушений в результате падения дрона зафиксировано не было.

Обложка ©

Mash

Марина Калегина
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