Очевидцы сообщают о сильном взрыве в Таганроге

Мощный взрыв прогремел в городе Таганроге Ростовской области. По данным Mash, всё произошло в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. Подписчики телеграмм-канала сообщают, от взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин.