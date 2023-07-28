Место взрыва с 17 ранеными в Таганроге обследуют из-за данных о несдетонировавшем снаряде
В Таганроге проверяют информацию о неразорвавшемся БПЛА около места ЧП
Место взрыва у кафе в Таганроге. Фото © t.me / SHOT
В Таганроге экстренные службы проверяют сведения об обнаружении "неразорвавшегося беспилотника" на месте взрыва возле кафе "Чехов сад". Об этом пишет SHOT со ссылкой на свои источники.
При этом вблизи ресторана также расположены здания администрации, больница и налоговая. Поэтому, если информация подтвердится, есть угроза безопасности находящихся там людей.
Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" могла взорваться ракета. Он подтвердил данные о 15 пострадавших. На данный момент число выросло до 17, пишет Mash.