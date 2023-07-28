В Самаре прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Сегодня произошёл взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошёл взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — заявил Хинштейн в своём телеграм-канале.

К счастью, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Подробности инцидента устанавливаются.