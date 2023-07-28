Регион

Уведомления отключены

28 июля, 14:01

В Самаре прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Хинштейн: Взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре

Сегодня произошёл взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошёл взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — заявил Хинштейн в своём телеграм-канале.

К счастью, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Подробности инцидента устанавливаются.

Голубев: В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета

Голубев: В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета

Ранее сильный взрыв произошёл в Таганроге Ростовской области. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Обложка ©

ТАСС / AP / Raquel Natalicchio

Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров