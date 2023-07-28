Голубев: В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета

В центре Таганрога у кафе "Чехов сад" могла взорваться ракета. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

"В центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет", — написал он в телеграм-канале.

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

По данным губернатора, несколько человек пострадали, четверо из них получили лёгкие ранения от разбившихся стёкол. Информация об ущербе уточняется.