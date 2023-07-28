Голубев: В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета
Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
В центре Таганрога у кафе "Чехов сад" могла взорваться ракета. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
"В центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет", — написал он в телеграм-канале.
Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
По данным губернатора, несколько человек пострадали, четверо из них получили лёгкие ранения от разбившихся стёкол. Информация об ущербе уточняется.
Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено. По данным Лайфа, пострадало 12 человек.