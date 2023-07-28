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28 июля, 13:52

Голубев: В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета

<p>Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области <a href="https://t.me/golubev_vu/731?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Василия Голубева </a></p>

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

В центре Таганрога у кафе "Чехов сад" могла взорваться ракета. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

"В центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет", — написал он в телеграм-канале.

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

По данным губернатора, несколько человек пострадали, четверо из них получили лёгкие ранения от разбившихся стёкол. Информация об ущербе уточняется.

Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено. По данным Лайфа, пострадало 12 человек.

Александра Вишнякова
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