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28 июля, 13:52

До 12 человек возросло количество пострадавших при взрыве в Таганроге

SHOT: Число пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 12

<p>Место взрыва в Таганроге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54800" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место взрыва в Таганроге. Обложка © Telegram / SHOT

Количество пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает SHOT.

Видео с места взрыва в Таганроге. Видео © SHOT

При этом, по данным телеграм-канала, один человек числится без вести пропавшим. Работающие на месте чрезвычайного происшествия экстренные службы не могут его найти.

Напомним, сегодня днём мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области. Инцидент произошёл около ресторана "Чехов сад". От взрывной волны в расположенных неподалёку домах выбило стёкла, у припаркованных авто сработала сигнализация. Судя по кадрам с места, здание оказалось полностью разрушено.

Очевидцы сообщают, что рядом с местом взрыва в Таганроге найдены осколки снаряда

Очевидцы сообщают, что рядом с местом взрыва в Таганроге найдены осколки снаряда

Николь Вербер
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