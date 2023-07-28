До 12 человек возросло количество пострадавших при взрыве в Таганроге

Количество пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает SHOT.

Видео с места взрыва в Таганроге. Видео © SHOT

При этом, по данным телеграм-канала, один человек числится без вести пропавшим. Работающие на месте чрезвычайного происшествия экстренные службы не могут его найти.