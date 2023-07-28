До 12 человек возросло количество пострадавших при взрыве в Таганроге
SHOT: Число пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 12
Место взрыва в Таганроге. Обложка © Telegram / SHOT
Количество пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает SHOT.
Видео с места взрыва в Таганроге. Видео © SHOT
При этом, по данным телеграм-канала, один человек числится без вести пропавшим. Работающие на месте чрезвычайного происшествия экстренные службы не могут его найти.
Напомним, сегодня днём мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области. Инцидент произошёл около ресторана "Чехов сад". От взрывной волны в расположенных неподалёку домах выбило стёкла, у припаркованных авто сработала сигнализация. Судя по кадрам с места, здание оказалось полностью разрушено.