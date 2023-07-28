Очевидцы сообщают, что рядом с местом взрыва в Таганроге найдены осколки снаряда

Очевидцы взрыва в Таганроге сообщают, что в 100 метрах от места ЧП — в Лермонтовском переулке — якобы найдены осколки от неизвестного снаряда. Об этом сообщает SHOT . Официального подтверждения пока нет, как и версий о причинах происшествия.

Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. Изначально сообщалось, что инцидент произошёл в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Позже уточнялось, что взрыв прогремел около ресторана "Чехов Сад". Судя по кадрам с места, здание полностью разрушено. Есть пострадавшие.