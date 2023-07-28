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28 июля, 13:30
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Момент мощного взрыва в Таганроге попал на видео

Момент взрыва в Таганроге попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах не видно, но отчётливо слышно мощный хлопок. Видео публикует Don Mash.

Момент мощного взрыва в Таганроге. Видео © Don Mash

Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. Изначально сообщалось, что инцидент произошёл в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Позже уточнялось, что взрыв прогремел около ресторана "Чехов сад", есть пострадавшие.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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