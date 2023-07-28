Момент мощного взрыва в Таганроге попал на видео

Момент взрыва в Таганроге попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах не видно, но отчётливо слышно мощный хлопок. Видео публикует Don Mash.

Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге Ростовской области. Изначально сообщалось, что инцидент произошёл в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Позже уточнялось, что взрыв прогремел около ресторана "Чехов сад", есть пострадавшие.