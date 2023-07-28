Посетители кафе оказались под завалами после взрыва в Таганроге

Несколько посетителей оказались под завалами в ресторане "Чехов сад" после взрыва в Таганроге , сообщает SHOT . На месте работают экстренные службы.

Что именно произошло в городе, до сих пор неизвестно. Очевидцы сообщили, что слышали звук одного взрыва, другие сообщают о двух.