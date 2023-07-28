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28 июля, 13:28

Посетители кафе оказались под завалами после взрыва в Таганроге

Несколько посетителей оказались под завалами в ресторане "Чехов сад" после взрыва в Таганроге, сообщает SHOT. На месте работают экстренные службы.

Что именно произошло в городе, до сих пор неизвестно. Очевидцы сообщили, что слышали звук одного взрыва, другие сообщают о двух.

Очевидцы сообщают о сильном взрыве в Таганроге

Очевидцы сообщают о сильном взрыве в Таганроге

Ранее Лайф писал, что мужчине оторвало палец при взрыве гранаты в пятиэтажке в Ростове-на-Дону. А в Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. После этого в квартире начался пожар.

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SHOT

Марина Калегина
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