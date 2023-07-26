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26 июля, 12:27

Мужчине оторвало палец при взрыве гранаты в пятиэтажке в Ростове-на-Дону

<p>Дом в Ростове-на-Дону, где в одной из квартир произошёл взрыв гранаты. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/54673" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дом в Ростове-на-Дону, где в одной из квартир произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

В Ростове-на-Дону в одной из квартир пятиэтажки произошёл взрыв гранаты, снимавшему жильё мужчине оторвало палец, в момент ЧП, предварительно, он один находился в помещении. О случившемся пишет SHOT.

Дом в Ростове-на-Дону, где в одной из квартир произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Дом в Ростове-на-Дону, где в одной из квартир произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Ростове-на-Дону, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Ростове-на-Дону, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Ростове-на-Дону, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Ростове-на-Дону, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Инцидент случился на первом этаже жилого дома на улице 2-й Володарского. Пострадавший госпитализирован. Теперь полиции предстоит выяснить, откуда у мужчины взялась граната. Во время осмотра места происшествия оперативники также обнаружили ещё четыре таких снаряда, их обезвреживают.

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Очевидцы сняли эпичный взрыв "газели" на трассе под Тюменью

Ранее Лайф писал, что в Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. После этого в квартире начался пожар. От силы хлопка панели и кирпичи разлетелись по двору и едва не убили проходившего мимо мужчину.

Татьяна Миссуми
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