Мужчине оторвало палец при взрыве гранаты в пятиэтажке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в одной из квартир пятиэтажки произошёл взрыв гранаты, снимавшему жильё мужчине оторвало палец, в момент ЧП, предварительно, он один находился в помещении. О случившемся пишет SHOT.

Дом в Ростове-на-Дону, где в одной из квартир произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Ростове-на-Дону, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Ростове-на-Дону, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Инцидент случился на первом этаже жилого дома на улице 2-й Володарского. Пострадавший госпитализирован. Теперь полиции предстоит выяснить, откуда у мужчины взялась граната. Во время осмотра места происшествия оперативники также обнаружили ещё четыре таких снаряда, их обезвреживают.