Мужчине оторвало палец при взрыве гранаты в пятиэтажке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в одной из квартир пятиэтажки произошёл взрыв гранаты, снимавшему жильё мужчине оторвало палец, в момент ЧП, предварительно, он один находился в помещении. О случившемся пишет SHOT.
Инцидент случился на первом этаже жилого дома на улице 2-й Володарского. Пострадавший госпитализирован. Теперь полиции предстоит выяснить, откуда у мужчины взялась граната. Во время осмотра места происшествия оперативники также обнаружили ещё четыре таких снаряда, их обезвреживают.
Ранее Лайф писал, что в Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. После этого в квартире начался пожар. От силы хлопка панели и кирпичи разлетелись по двору и едва не убили проходившего мимо мужчину.