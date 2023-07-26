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26 июля, 08:17

Очевидцы сняли эпичный взрыв "газели" на трассе под Тюменью

"Газель" взорвалась на дороге в Тюменской области

"Газель" загорелась на 44-м километре Тюменской кольцевой автомобильной дороги. Кадрами в соцсетях делятся шокированные очевидцы.

"Отличный фейерверк! Вот это да!" — говорят люди за кадром, не стесняясь эмоций.

"Газель" взорвалась на дороге в Тюменской области. Видео © VK / ЧП Тюмень

По словам проезжающих мимо водителей, с грузовика какое-то время капало масло, после чего он просто вспыхнул на ходу и разлетелся на куски, как в настоящих боевиках. Что стало причиной пожара, неизвестно.

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Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП в Москве, в котором столкнулись два грузовика. На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей на огромной скорости влетел в другой, который в этот момент поворачивал. После столкновения начался пожар с громкими взрывами.

Обложка ©

VK / ЧП Тюмень

Николь Вербер
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