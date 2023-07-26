Очевидцы сняли эпичный взрыв "газели" на трассе под Тюменью
"Газель" взорвалась на дороге в Тюменской области
"Газель" загорелась на 44-м километре Тюменской кольцевой автомобильной дороги. Кадрами в соцсетях делятся шокированные очевидцы.
"Отличный фейерверк! Вот это да!" — говорят люди за кадром, не стесняясь эмоций.
"Газель" взорвалась на дороге в Тюменской области. Видео © VK / ЧП Тюмень
По словам проезжающих мимо водителей, с грузовика какое-то время капало масло, после чего он просто вспыхнул на ходу и разлетелся на куски, как в настоящих боевиках. Что стало причиной пожара, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП в Москве, в котором столкнулись два грузовика. На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей на огромной скорости влетел в другой, который в этот момент поворачивал. После столкновения начался пожар с громкими взрывами.
VK / ЧП Тюмень