Очевидцы сняли эпичный взрыв "газели" на трассе под Тюменью

"Газель" загорелась на 44-м километре Тюменской кольцевой автомобильной дороги. Кадрами в соцсетях делятся шокированные очевидцы.

"Отличный фейерверк! Вот это да!" — говорят люди за кадром, не стесняясь эмоций.

"Газель" взорвалась на дороге в Тюменской области. Видео © VK / ЧП Тюмень

По словам проезжающих мимо водителей, с грузовика какое-то время капало масло, после чего он просто вспыхнул на ходу и разлетелся на куски, как в настоящих боевиках. Что стало причиной пожара, неизвестно.