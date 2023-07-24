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24 июля, 19:15

Водитель Maserati, сбивший женщину на тротуаре в Москве, в момент ДТП был пьян

Влетевший в столб и сбивший женщину в центре Москвы водитель Maserati был пьяным

Водитель люксового автомобиля Maserati, который сегодня днём сбил пешехода и протаранил стену на Каланчёвской улице в Москве, в момент ДТП был пьян. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, влетел в клумбу, а затем сбил пешехода. После этого машина въехала в припаркованный автомобиль и врезалась в здание. В подразделении также уточнили, что пострадавшей оказалась женщина. Сейчас она находится в медицинском учреждении.

"Проведённым медицинским освидетельствованием у водителя "мазерати" установлен факт опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту дорожной аварии проводится проверка", — сообщили в Госавтоинспекции.

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Лайф ранее рассказывал, что на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.

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t.me / Дептранс

Оксана Попова
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