Водитель Maserati, сбивший женщину на тротуаре в Москве, в момент ДТП был пьян

Водитель люксового автомобиля Maserati, который сегодня днём сбил пешехода и протаранил стену на Каланчёвской улице в Москве, в момент ДТП был пьян. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, влетел в клумбу, а затем сбил пешехода. После этого машина въехала в припаркованный автомобиль и врезалась в здание. В подразделении также уточнили, что пострадавшей оказалась женщина. Сейчас она находится в медицинском учреждении.

"Проведённым медицинским освидетельствованием у водителя "мазерати" установлен факт опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту дорожной аварии проводится проверка", — сообщили в Госавтоинспекции.