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24 июля, 15:46

Перепутал газ и тормоз: Водитель внедорожника протаранил "Пятёрочку" в Подмосковье

Land Cruiser Prado протаранил супермаркет "Пятёрочка" в Подмосковье

Внедорожник Land Cruiser Prado протаранил стену супермаркета "Пятёрочка" в подмосковной деревне Васькино. Видео с моментом ДТП публикует Mash.

Внедорожник Land Cruiser Prado протаранил стену супермаркета "Пятёрочка" в подмосковной деревне Васькино. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл из-за того, что водитель перепутал педали газа и тормоза, когда пытался припарковаться. К счастью, никто из посетителей и работников магазина не пострадал. Чего не скажешь о полках с товаром.

Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП

Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП

А ранее сегодня на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП тоже попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова
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