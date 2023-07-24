Перепутал газ и тормоз: Водитель внедорожника протаранил "Пятёрочку" в Подмосковье
Land Cruiser Prado протаранил супермаркет "Пятёрочка" в Подмосковье
Внедорожник Land Cruiser Prado протаранил стену супермаркета "Пятёрочка" в подмосковной деревне Васькино. Видео с моментом ДТП публикует Mash.
Внедорожник Land Cruiser Prado протаранил стену супермаркета "Пятёрочка" в подмосковной деревне Васькино. Видео © Mash
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл из-за того, что водитель перепутал педали газа и тормоза, когда пытался припарковаться. К счастью, никто из посетителей и работников магазина не пострадал. Чего не скажешь о полках с товаром.
А ранее сегодня на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП тоже попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.