Перепутал газ и тормоз: Водитель внедорожника протаранил "Пятёрочку" в Подмосковье

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл из-за того, что водитель перепутал педали газа и тормоза, когда пытался припарковаться. К счастью, никто из посетителей и работников магазина не пострадал. Чего не скажешь о полках с товаром.

А ранее сегодня на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП тоже попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену.