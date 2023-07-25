В жилом доме в Нижнекамске произошёл взрыв газа
Взрыв газа с пожаром произошёл в многоквартирном доме в Нижнекамске
Взрыв газа с последующим пожаром произошёл в многоквартирном доме в Нижнекамске. Обложка © T.me / Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. Судя по кадрам, которые появились в социальных сетях, после этого в квартире начался пожар.
В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. Видео © vk.com / Происшествия. Татарстан
Инцидент произошёл на улице Вахитова рано утром. На опубликованных кадрах видно, что на первом этаже многоэтажки произошёл мощный взрыв, после чего начался пожар. От силы хлопка панели и кирпичи разлетелись по двору и едва не убили проходящего мимо мужчину.
По данным МЧС, сотрудники экстренных служб спасли из дома девятерых человек, включая маленького ребёнка, 15 жильцов вышли самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее Лайф сообщал, что в частном доме в селе Инаркой Терского района Кабардино-Балкарии произошёл взрыв бытового газа. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок.