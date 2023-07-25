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25 июля, 05:05

В жилом доме в Нижнекамске произошёл взрыв газа

Взрыв газа с пожаром произошёл в многоквартирном доме в Нижнекамске

<p>Взрыв газа с последующим пожаром произошёл в многоквартирном доме в Нижнекамске. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchstatarstan/1582" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главное управление МЧС России по Республике Татарстан </a></p>

Взрыв газа с последующим пожаром произошёл в многоквартирном доме в Нижнекамске. Обложка © T.me / Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. Судя по кадрам, которые появились в социальных сетях, после этого в квартире начался пожар.

В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. Видео © vk.com / Происшествия. Татарстан

Инцидент произошёл на улице Вахитова рано утром. На опубликованных кадрах видно, что на первом этаже многоэтажки произошёл мощный взрыв, после чего начался пожар. От силы хлопка панели и кирпичи разлетелись по двору и едва не убили проходящего мимо мужчину.

По данным МЧС, сотрудники экстренных служб спасли из дома девятерых человек, включая маленького ребёнка, 15 жильцов вышли самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет.

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Ранее Лайф сообщал, что в частном доме в селе Инаркой Терского района Кабардино-Балкарии произошёл взрыв бытового газа. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок.

Оксана Попова
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