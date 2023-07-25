В жилом доме в Нижнекамске произошёл взрыв газа

В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. Судя по кадрам, которые появились в социальных сетях, после этого в квартире начался пожар.

В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. Видео © vk.com / Происшествия. Татарстан

Инцидент произошёл на улице Вахитова рано утром. На опубликованных кадрах видно, что на первом этаже многоэтажки произошёл мощный взрыв, после чего начался пожар. От силы хлопка панели и кирпичи разлетелись по двору и едва не убили проходящего мимо мужчину.

По данным МЧС, сотрудники экстренных служб спасли из дома девятерых человек, включая маленького ребёнка, 15 жильцов вышли самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет.