При взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии пострадали пять взрослых и ребёнок

В частном доме в селе Инаркой Терского района Кабардино-Балкарии произошёл взрыв бытового газа. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Об этом заявили в республиканском Минздраве.

"В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребёнок. С родственниками пациентов встретились исполняющий обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Марат Кармов и главный врач республиканской клинической больницы Хасанби Тетов", — отметили в ведомстве.

А в региональной прокуратуре добавили, что в доме взорвался бытовой газовый баллон. Правоохранители уточнили, что всё произошло 6 июля. Сотрудники проводят проверку.