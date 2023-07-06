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6 июля, 18:53

При взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии пострадали пять взрослых и ребёнок

В частном доме в селе Инаркой Терского района Кабардино-Балкарии произошёл взрыв бытового газа. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Об этом заявили в республиканском Минздраве.

"В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребёнок. С родственниками пациентов встретились исполняющий обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Марат Кармов и главный врач республиканской клинической больницы Хасанби Тетов", — отметили в ведомстве.

А в региональной прокуратуре добавили, что в доме взорвался бытовой газовый баллон. Правоохранители уточнили, что всё произошло 6 июля. Сотрудники проводят проверку.

В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин

В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин

Ранее в пермском Красновишерске произошёл взрыв газа в квартире на пятом этаже. В результате пострадал один человек.

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ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Никита Осипов
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