В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин

Внутри загоревшейся после взрыва квартиры на западе Москвы находился парализованный хозяин жилья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Огонь быстро охватил помещение, самостоятельно мужчина выбраться не мог и стал кричать. Соседи рассказали, что это услышали два парня, которые забрались внутрь квартиры через плотный огонь и сумели вытащить мужчину. Сейчас он находится в больнице.