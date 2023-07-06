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6 июля, 13:00

В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин

Внутри загоревшейся после взрыва квартиры на западе Москвы находился парализованный хозяин жилья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар после взрыва в квартире в Москве. Видео © SHOT

Огонь быстро охватил помещение, самостоятельно мужчина выбраться не мог и стал кричать. Соседи рассказали, что это услышали два парня, которые забрались внутрь квартиры через плотный огонь и сумели вытащить мужчину. Сейчас он находится в больнице.

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Напомним, взрыв произошёл в жилом доме на Минской улице в Москве. В квартире в районе Филёвский парк выбило стёкла, началось возгорание. По предварительным данным, взорвался телевизор.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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