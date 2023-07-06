В загоревшейся после взрыва квартире в Москве находился её парализованный хозяин
Внутри загоревшейся после взрыва квартиры на западе Москвы находился парализованный хозяин жилья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар после взрыва в квартире в Москве. Видео © SHOT
Огонь быстро охватил помещение, самостоятельно мужчина выбраться не мог и стал кричать. Соседи рассказали, что это услышали два парня, которые забрались внутрь квартиры через плотный огонь и сумели вытащить мужчину. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, взрыв произошёл в жилом доме на Минской улице в Москве. В квартире в районе Филёвский парк выбило стёкла, началось возгорание. По предварительным данным, взорвался телевизор.