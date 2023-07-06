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6 июля, 11:38

Один человек пострадал при взрыве в квартире на Минской улице в Москве

Взрыв произошёл в жилом доме на Минской улице в Москве. Как сообщает SHOT, в квартире в районе Филёвский парк выбило стёкла, началось возгорание. К месту едут экстренные службы.

Известно о как минимум одном пострадавшем, он находится без сознания.

Подробности и причины инцидента выясняются.

В России вырастут штрафы за недопуск в квартиру газовщиков

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Ранее Лайф писал, как в Новой Москве в строительном вагончике взорвался огнетушитель и едва не лишил жизни 19-летнего рабочего.

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Агентство "Москва"

Марина Калегина

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