Один человек пострадал при взрыве в квартире на Минской улице в Москве

Взрыв произошёл в жилом доме на Минской улице в Москве. Как сообщает SHOT, в квартире в районе Филёвский парк выбило стёкла, началось возгорание. К месту едут экстренные службы.

Известно о как минимум одном пострадавшем, он находится без сознания.

Подробности и причины инцидента выясняются.