Один человек пострадал при взрыве в квартире на Минской улице в Москве
Взрыв произошёл в жилом доме на Минской улице в Москве. Как сообщает SHOT, в квартире в районе Филёвский парк выбило стёкла, началось возгорание. К месту едут экстренные службы.
Известно о как минимум одном пострадавшем, он находится без сознания.
Подробности и причины инцидента выясняются.
Ранее Лайф писал, как в Новой Москве в строительном вагончике взорвался огнетушитель и едва не лишил жизни 19-летнего рабочего.
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Агентство "Москва"