Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

В Таганроге экстренные службы работают на месте взрыва, который прогремел сегодня недалеко от Пушкинской набережной. Изначально сообщалось, что громкий звук испугал прохожих в районе аквапарка "Лазурный", он находится на улице Адмирала Крюйса. Затем появилась информация, что взрыв был южнее, в районе Александровской улицы, где под завалами оказались посетители кафе "Чехов сад". Расстояние между двумя этими объектами — около двух километров.