Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге
На кадрах с места взрыва в Таганроге видны груды обломков и разбитые стёкла
В Таганроге экстренные службы работают на месте взрыва, который прогремел сегодня недалеко от Пушкинской набережной. Изначально сообщалось, что громкий звук испугал прохожих в районе аквапарка "Лазурный", он находится на улице Адмирала Крюйса. Затем появилась информация, что взрыв был южнее, в районе Александровской улицы, где под завалами оказались посетители кафе "Чехов сад". Расстояние между двумя этими объектами — около двух километров.
Между аквапарком и кафе "Чехов сад" — около двух километров. Скриншот с Гугл-карт
SHOT опубликовал видео с места инцидента. На кадрах, снятых сразу за кафе "Чехов сад", видно, что рядом со зданием выросла целая груда из кирпичей и образовалась внушительная воронка. Во многих окрестных домах взрывной волной повыносило стёкла.
На кадрах с места взрыва в Таганроге видны груды обломков и разбитые стёкла. Видео © SHOT
На данный момент известно о шести пострадавших, но их число, судя по всему, будет расти. Под завалами ресторана всё ещё находятся люди.
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