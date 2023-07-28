Число пострадавших от взрыва в центре Таганрога выросло до 15
Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
В результате взрыва в центре Таганрога пострадали 15 человек, но у всех лёгкие травмы. Погибших нет. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с лёгкими травмами от осколков. Жертв нет", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, мощный взрыв прогремел в городе Таганроге Ростовской области. Инцидент произошёл у кафе "Чехов сад". По данным губернатора Ростовской области, там могла взорваться ракета. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено.