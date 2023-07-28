Число пострадавших от взрыва в центре Таганрога выросло до 15

В результате взрыва в центре Таганрога пострадали 15 человек, но у всех лёгкие травмы. Погибших нет. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с лёгкими травмами от осколков. Жертв нет", — написал он в телеграм-канале.