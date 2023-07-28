Регион

Уведомления отключены

28 июля, 14:01

Число пострадавших от взрыва в центре Таганрога выросло до 15

<p>Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области <a href="https://t.me/golubev_vu/731?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Василия Голубева</a></p>

Место взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Фото © Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

В результате взрыва в центре Таганрога пострадали 15 человек, но у всех лёгкие травмы. Погибших нет. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с лёгкими травмами от осколков. Жертв нет", написал он в телеграм-канале.

Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

Напомним, мощный взрыв прогремел в городе Таганроге Ростовской области. Инцидент произошёл у кафе "Чехов сад". По данным губернатора Ростовской области, там могла взорваться ракета. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров