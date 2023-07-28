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28 июля, 15:15

Минобороны раскрыло подробности перехвата второй ракеты Киева под Ростовом

Минобороны: Киевский режим предпринял повторную попытку атаки Ростовской области

Министерство обороны России раскрыло подробности второй попытки Киева атаковать Ростовскую область 28 июля. Как сообщили в ведомстве, это произошло около 17:15.

"Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в районе города Азова. Её обломки упали в безлюдной местности, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО сбила вторую ракету над регионом.

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Первую ракету силы ПВО сбили над Таганрогом. Обломки снаряда рухнули на улицу. От взрывной волны в соседних домах выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Здание кафе "Чехов сад", возле которого произошёл инцидент, серьёзно повреждено. Ранения получили не менее 17 человек, семеро из них госпитализированы.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Никонов
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