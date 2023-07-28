Минобороны раскрыло подробности перехвата второй ракеты Киева под Ростовом

Министерство обороны России раскрыло подробности второй попытки Киева атаковать Ростовскую область 28 июля. Как сообщили в ведомстве, это произошло около 17:15.

"Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в районе города Азова. Её обломки упали в безлюдной местности, уточнили в ведомстве.