Семь человек доставлены в больницы после удара Киева по Таганрогу
МЧС сообщило о семи госпитализированных после удара Киева по Таганрогу
Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев
После взрыва ракеты у кафе в центре Таганрога госпитализировано семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По уточнённой информации, в медицинские учреждения направлено семь человек", — говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее сообщалось о трёх госпитализированных.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня днём в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе "Чехов сад", возле которого произошёл инцидент, полностью разрушено. Всего в результате взрыва пострадало не менее 17 человек. Сейчас место происшествия обследуют из-за сообщений о несдетонированном снаряде.