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28 июля, 14:33

Семь человек доставлены в больницы после удара Киева по Таганрогу

МЧС сообщило о семи госпитализированных после удара Киева по Таганрогу

<p> Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/golubev_vu/731" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Василий Голубев</a></p>

Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев

После взрыва ракеты у кафе в центре Таганрога госпитализировано семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточнённой информации, в медицинские учреждения направлено семь человек", говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о трёх госпитализированных.

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Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня днём в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе "Чехов сад", возле которого произошёл инцидент, полностью разрушено. Всего в результате взрыва пострадало не менее 17 человек. Сейчас место происшествия обследуют из-за сообщений о несдетонированном снаряде.

Никита Никонов

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