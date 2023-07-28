Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым
Появилось видео, снятое изнутри разрушенного кафе "Чехов сад" в Таганроге
В Таганроге кафе "Чехов сад" получило значительные повреждения после прилёта украинской ракеты, ранения получили сотрудники и гости заведения. Don Mash публикует видео изнутри здания.
Кафе "Чехов сад" в Таганроге. Видео © t.me / Don Mash
На кадрах полностью разрушенная кухня общепита, искорёжены техника, столы, разбита посуда, а также выбиты стёкла. Из окон видно, что пострадали и соседние постройки. Двор усыпан обломками. Здание напротив также стоит с разбитыми окнами. Врачи помогают сотруднице кафе, её лицо и руки в крови, женщина находится в шоковом состоянии.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня днём в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Системы ПВО сбили снаряд, обломки которого рухнули на улицу. От взрывной волны в соседних домах выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Здание кафе "Чехов сад", возле которого произошёл инцидент, серьёзно повреждено. Ранения получили не менее 17 человек, семеро из них госпитализированы.
t.me / Don Mash