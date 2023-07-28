Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

На кадрах полностью разрушенная кухня общепита, искорёжены техника, столы, разбита посуда, а также выбиты стёкла. Из окон видно, что пострадали и соседние постройки. Двор усыпан обломками. Здание напротив также стоит с разбитыми окнами. Врачи помогают сотруднице кафе, её лицо и руки в крови, женщина находится в шоковом состоянии.