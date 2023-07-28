В эпицентре взрыва в Таганроге оказался местный художественный музей
Губернатор Голубев: В эпицентре взрыва оказался Таганрогский художественный музей
Эпицентр взрыва, который прогремел в пятницу в Таганроге, пришёлся на территорию художественного музея. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, здание получило существенные повреждения.
"Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и на балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома", — проинформировал глава региона.
На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
Напомним, мощный взрыв ранее прогремел в городе Таганроге. От взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Судя по кадрам с места, здание кафе полностью разрушено. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога могла взорваться ракета. Он подтвердил данные о 15 пострадавших. На данный момент число выросло до 17, пишет Mash.