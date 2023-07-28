Система ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью
Система ПВО снова сработала в небе над Ростовской областью, сбив ещё одну ракету. На этот раз в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, первая ракета была перехвачена ПВО над Таганрогом. Там прогремел мощный взрыв у кафе "Чехов сад". В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по городу модифицированной ракетой С-200, российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин