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28 июля, 14:39

Система ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью

Система ПВО снова сработала в небе над Ростовской областью, сбив ещё одну ракету. На этот раз в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — написал он в телеграм-канале.

В эпицентре взрыва в Таганроге оказался местный художественный музей

В эпицентре взрыва в Таганроге оказался местный художественный музей

Напомним, первая ракета была перехвачена ПВО над Таганрогом. Там прогремел мощный взрыв у кафе "Чехов сад". В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по городу модифицированной ракетой С-200, российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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